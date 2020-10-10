Нога камбоджийца из-за укуса комара стала похожа на раздутое тесто

Многим может показаться чем-то невероятным то, что даже сейчас есть паразитические болезни, которые нельзя вылечить. Но некоторые болезни, которые переносят комары, не могут быть вылечены даже с помощью современного оборудования и медикаментов. Болезнь, которая переносится комарами, получила название лимфатический филяриоз или же слоновость. Она провоцирует возникновение сильного отека конечностей, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Бонг Тхет из Камбоджи в шестилетнем возрасте был покусан комарами. Сейчас мужчине исполнилось уже 27 лет. Он рассказывает о том, что тогда укусы невероятно сильно чесались и он не мог себя контролировать. В результате на коже появилось множество ранок небольшого размера. Родители Бонга не обратили никакого внимания на эти раны и посчитали, что он мог просто где-то поцарапаться.На расчесанных местах на ноге в следующие несколько лет постепенно начали возникать припухлости. Сначала они были незначительными, но к 12 годам ступня опухла до такой степени, что за отеком не было видно пальцев. Родители начали водить Бонга к врачу, но на нормальное лечение у них не было денег. Постепенно состояние мальчика только ухудшалось. Его левая нога со временем настолько сильно опухла, что он с трудом ходил. Долгое время Бонг с родителями даже не знал, какое именно у него заболевание. Однажды мальчика заметила богатая торговка и дала деньги на то, чтобы родители отвели его к хорошему врачу. После обследования у Бонга был обнаружен лимфатический филяриоз. Патология возникает в результате попадания в организм тонких нитевидных червей, которые можно увидеть только с помощью микроскопа. Живут они в лимфатической системе и переносятся комарами. Больше всего заболевание распространено в Азии и Африке.Вылечить лимфатический филяриоз нельзя. Единственным решением является ампутация пораженной конечности. Использовать можно только некоторые лекарства, с помощью которых можно немного облегчить состояние больного.