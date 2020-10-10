Суд отправил замначальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова на 2 месяца в СИЗО

Заместитель начальника отдела полиции «Сафиуллина» Ильназ Ситдиков до 8 декабря 2020 года будет находится в следственном изоляторе № 1. Такое решение принял сегодня суд Советского района города Казани. В минувшую среду Ситдиков был задержан задержан по подозрению во взяточничестве.

В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам: ч. 3 и 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). В настоящее время уже в статусе обвиняемого ему инкриминируют получение незаконного вознаграждения по двум эпизодам.

Старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Раиль Самигуллин просил суд избрать в отношение обвиняемого меру пресечение в виде содержания под стражей. Представитель прокуратуры Советского района Динара Зареева поддержала просьбу.

Несмотря на возражение адвоката, просившего оправить своего подзащитного под домашний арест, судья принял решение отправить Ситдикова за решетку. У замначальника отдела полиции есть три дня на оспаривание решения в Верховном суде Татарстана.