Трусова проиграла ученице Тутберидзе в короткой программе Кубка России

Камила Валиева (в центре)Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова проиграла ученице тренера Этери Тутберидзе Камиле Валиевой в короткой программе Кубка России. Результаты доступны на сайте Федерации фигурного катания России.

Трусова набрала за прокат 75.77 баллов, заняв третье место Дарья Усачева расположилась на второй строчке (80.39 балла). Победу одержала Камила Валиева, набрав 85.10 балла.

Произвольную программу фигуристки представят 11 октября. Начало соревнований в 17:25 по московскому времени.

Валиева — воспитанница российского тренера Этери Тутберидзе. Она является чемпионкой мира среди юниоров прошедшего сезона.

Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.