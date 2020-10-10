Заболевшая Covid-19 Ида Галич: «Люди могут умереть от нашей ужасной системы»

Блогер рассказала, что происходит в поликлинниках из-за второй волны коронавируса.

Популярный Instagram и YouTube-блогер Ида Галич 9 октября сообщила, что у нее с супругом Аланом Басиевым подозрение на коронавирус. Пара отправилась в поликлинику, где несколько часов простояла в очереди, чтобы сделать тест. По словам блогера, сделать КТ оказалось настоящим квестом. Еще 5 часов телеведущей понадобилось, чтобы узнать, подтвердился ли у нее Covid-19 — врачи просто не выдерживают нагрузку из-за большого количества больных.

«Кареты (скорой помощи) привозят людей, а местные врачи из-за завала отговаривают пациентов тут оставаться», — сообщила Ида.

Блогер выразила сочувствие сотрудникам медучреждений, которые «яростно в огне» борются за здоровье пациентов.

«Теперь мне кажется, люди могут умереть не только от вируса, а еще и от нашей ужасной системы», — заключила Галич.

К несчастью для пары, тест на коронавирус Иды и Алана показал положительный результат, но лечение они будут проходить в домашних условиях. 8-месячный сын блогера Леон пока останется у бабушки, что больше всего расстраивает Иду. Телеведущая призналась, что расставание с малышом разрывает ей сердце, но радует одно — она не успела заразить ребенка. Из симптомов у блогера небольшая температура, слабость, головная боль. Также она отметила, что обоняние не пропало. Ида как и раньше, хорошо чувствует вкус и запах.

«Я невероятно соскучилась, но у меня такая слабость, что я даже час бы не смогла продержать на руках этого карапуза на руках. На КТ поражение легких пока не наблюдается, слава Господи», — рассказала блогер.

Отметим, что 30-летняя блогерша вплотную занялась развитием собственных YouTube-проектов и материнством — в 2020 году у нее родился первенец. После родов семья переехала в роскошный замок в Подмосковье стоимостью в 20 миллионов рублей. Основной источник дохода Галич — реклама.

В конце августа стало известно, что она заняла 3-ю строчку в рейтинге издания Forbes, которое составило список российских блогеров, больше всего зарабатывающих на рекламе в Instagram. Доход вайнерши оценили в $0,85 млн с аудиторией в 7,1 млн подписчиков.

Недавно коронавирусом переболела подруга и коллега Иды Галич, блогер Настя Ивлеева. Она две недели находилась на карантине вместе с супругом Элджеем. Сразу после выздоровления, Ивлеева отправилась на съемки трэвел-шоу «Орел и решка». Она напомнила подписчикам, что коронавирус никуда не делся и важно соблюдать все меры предосторожности.

По данным на 9 октября, в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 1 272 238 случаев заражения этой инфекцией в 85 регионах.