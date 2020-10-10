Ян Бакелантс закончил сезон досрочно из-за положительного результата на Covid-19

Ян Бакелантс (Jan Bakelants) завершает сезон досрочно из-за положительного теста на Covid-19. 34-летний бельгийский велогонщик команды Circus-Wanty Gobert почувствовал слабые симптомы, когда вернулся после тренировки домой. Ему был сразу сделан ПЦР тест. Врачей команды Circus-Wanty Gobert проинформировали, что результат оказался положительным, и Яна Бакелантса изолировали.

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Бакелантс 7 октября проехал классику Brabantse Pijl но никаких симптомов заболевания у него не проявлялось ни в день гонки, ни на следующий день. Бельгийский гонщик вернулся домой в среду вечером после классики. Все ПЦР-тесты, сделанные до старта и после него были негативными. Ян Бакелантс тренировался один. Никто из команды с ним не контактировал, поэтому никого из команды помещать на карантин не будут. Согласно протоколу UCI перед соревнованиями все члены команды будут ещё раз протестированы.

Ян Бакелантс должен был стартовать 11 октября на классике Гент-Вевельгем. Его заменит Людвиг Де Винтер (Ludwig De Winter).

Главный врач велокоманды Circus-Wanty Gobert Йоос Де Масенеер (Joost De Maeseneer): «Как и у всех в команде, во вторник, перед стартом Brabantse Pijl-2020, тест Яна Бакелантса был отрицательным. Ян без проблем проехал гонку и вернулся домой в среду вечером. В четверг он потренировался как обычно, симптомов не было…

В пятницу Ян тренировался один. Когда он вернулся домой, почувствовал слабые симптомы, ему сделали ПЦР-тест, который оказался положительным. Ян чувствует себя хорошо, симптомы остаются слабыми. Следуя протоколу команды и UCI, Ян останется изолирован дома минимум на 7 дней. Он больше не будет участвовать в гонках в 2020 году».