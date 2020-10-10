ЧТО НЕ ТАК С МУСОРОМ?

Несмотря на начатую в прошлом году мусорную реформу, в России до сих пор перерабатывается только 7% отходов, свыше 90% отправляется на полигоны и свалки. Такой вывод сделали аудиторы Счетной палаты, назвав ситуацию «близкой к критической». Таймкоды:00:19 — Большая Нефть — Большая Проблема02:27 — Пищевые Гиганты04:46 — Пиар вместо решения проблемы08:25 — Переработка нерентабельна

10:30 — Бедные платят за богатых11:25 — Мусорный Колониализм15:04 — Радиоактивные отходы в Сомали16:10 — Радиоактивные отходы в России18:51 — Внутренний Колониализм в России20:42 — Колониальная система СэкондаДля сравнения: многие европейские страны, такие как Швеция, Германия, Австрия и Словения, утилизируют порядка шестидесяти процентов твердых коммунальных отходов (ТКО). У нас 90% ТКО вывозится на полигоны. При этом в семнадцати субъектах России до 2022 года будут исчерпаны все мощности полигонов (юридически их правильно называть емкостями), еще в пятнадцати — до 2024 года.