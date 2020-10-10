Золотые монеты, как инструмент инвестиций

Вы можете сэкономить свой капитал, в т.ч. на безопасные депозиты или умножьте его стоимость за счет выбранной инвестиции. Одним из них может быть вложение в драгоценный металл — золото.

Однако стоит ли так инвестировать? Каковы риски покупки инвестиционного золота?

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Что такое инвестиционное золото?

Золото — это основа финансового рынка и, в то же время, валюта, широко признанная во всем мире. Еще несколько сотен лет назад золотые монеты имели большую ценность, как и золотые слитки. Сегодня, в нестабильное время, в которое мы живем, инвестирование в валюты или акции кажется слишком рискованным, поэтому все больше и больше людей интересуются инвестиционным золотом. Это позволяет защитить ценность денег, потому что капитал, вложенный в золото, не подвержен инфляции и колебаниям обменного курса.

Золото — сколько это стоит?

Золото воспринимается как стабильный инвестиционный инструмент, особенно в долгосрочной перспективе. На его стоимость влияет только зависимость спроса и предложения — цена инвестиционного золота увеличивается, когда предложение уменьшается, а спрос увеличивается. Сколько сейчас золота? Его цена постоянно меняется. В течение 3 лет золото било новые рекорды с точки зрения его оценки, и большинство аналитиков полагают, что его цены будут продолжать расти, особенно если спрос не снижается, а его ресурсы остаются ограниченными.