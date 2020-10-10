У Луцьку встановлюють камеру спостереження на Грушевського

На проспекті Грушевського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні встановлюють відеокамери.

Камери почали монтувати у суботу, 10 жовтня, — повідомляє ІА «Конкурент».

Відповідно до оголошеного тендеру, орієнтовна вартість закупівлі на проспекті Грушевського становить майже пів мільйона гривень. Камери встановлять на Привокзальній площі перед залізничним вокзалом, на перехресті з вулиці Привокзальна з вулицею Генерала Шухевича, Гулака-Артемовського, Євгена Коновальця. Загалом у системі буде 14 камер.

Нагадаємо: раніше відеонагляд організували на в’їздах/виїздах Луцька. А до цього – в центральному парку міста.