Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Британские ученые обнаружили новые симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад для Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Так, среди новых признаков заболевания специалисты назвали боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на конечностях. Ученые отметили, что симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста пациентов и особенностей организма.

При этом министерство здравоохранения Великобритании решило не вносить новые симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы не перегружать центры тестирования. В настоящее время в стране официально признанными признаками коронавируса являются высокая температура, продолжительный кашель и потеря или изменение обоняния.

Всего в Великобритании с начала пандемии выявлено более 575 тыс. новых случаев COVID-19, скончались свыше 42 тыс. человек.