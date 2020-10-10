Протекающей российской «Звезде» на МКС не помог пластилин

Фото: NASA

Пластилин не помог остановить утечку воздуха в отсеке модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости со ссылкой на переговоры членов экипажа станции.

Агентство пишет, что вечером 9 октября российский космонавт Иван Вагнер залепил пластилином два возможных источника утечки воздуха в промежуточной камере «Звезды», после чего люк в соответствующйи отсек был закрыт.

Утром 10 октября Вагнер сообщил, что давление в протекающем отсеке модуля упало до 634 миллиметров ртутного столба, тогда как при закрытии люка данный показатель составлял 727 миллиметров, то есть пластилин утечку остановить не помог.

1 октября руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев оценил утечку воздуха с модуля «Звезда» как «безумно малую».

Утечка на модуле «Звезда», согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на МКС на уровне 1 миллиметра ртутного столба за 8 часов.

В конце сентября сообщалось, что скорость утечки выросла до 1,4 килограмма в сутки, что потребовало повторной изоляции экипажа.

В конце августа 2018 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об утечке воздуха с российского пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к МКС, источником которой стало просверленное отверстие диаметром 1,5 миллиметра. Менеджер подчеркнул, что соответствующая дыра была заклеена при помощи каптоновой ленты.