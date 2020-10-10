Авербух ответил критикам Загитовой

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух в эфире «Одноклассников» ответил критикам российской фигуристки Алины Загитовой.

«Я не понимаю этого самоутверждения людей в своем негативном отношении к Алине. Особенно если это какой-нибудь здоровый мужик пишет. Алина идет дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — заявил Авербух. Он посчитал, что зрители должны поддержать ее начинание в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

Загитова является соведущей Алексея Ягудина в новом сезоне «Ледникового периода». Из-за этого она снялась с контрольных прокатов сборной России, заявив, что хочет сосредоточиться на работе на телевидении.

В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры. Спортсменка также отсутствует в списках на участие в Кубке России, а значит, не может претендовать на участие в чемпионате страны.

Загитова — чемпионка Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. На ее счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при.