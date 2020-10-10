Бывший президент Киргизии Атамбаев задержан

Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан правоохранителями. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Sputnik.

Информацию подтвердили в штабе его сторонников из социал-демократической партии. Он задержан за организацию массовых беспорядков.

По неподтвержденной информации также задержана его жена Раиса, а также сыновья Кадыр и Сейид. На территории резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш работает спецназ.

Выборы в парламент Киргизии (Жогорку Кенеш) состоялись 4 октября. Из 16 участвовавших партий избирательный барьер преодолели четыре. В столице начались массовые беспорядки, которые разгоняли с помощью водометов, газа и светошумовых гранат. Протестующие захватили здание парламента и офиса президента, освободили Атамбаева из СИЗО.

Алмазбека Атамбаева летом 2019 года приговорили к 11 годам лишения свободы по делу о коррупции при незаконном освобождении криминального авторитета. Он также был обвиняемым по делу о столкновениях в селе Кой-Таш.