Купила за копейки на барахолке «кольцо-стекляшку». Оказалось, оно стоило...

Вам, наверняка, знакома радость, когда вы находили в кармане давно забытые деньги? А представьте эмоции женщины, которая только через 33 года узнала, что хранила в старой коробке с бижутерией кольцо стоимостью в целое состояние.

Когда-то молодая женщина со скромным достатком купила на барахолке кольцо с камнем. Это была обычная бижутерия. Ну вот чем-то понравилось ей это кольцо с огромной стекляшкой под бриллиант в дешевой оправе. Она отдала за него 10 фунтов (около 1000 рублей по сегодняшнему курсу). Немного поносив кольцо, она спрятала его в коробку со всей своей бижутерией. Иногда порывалась продать, но кольцо напоминало ей о молодости, да и выручка от продажи, как женщине представлялось, была бы грошовая.

Шли годы. Десятилетия. Дебре Годдард – хозяйке кольца, исполнилось 55 лет. Она жила в Твикенхэме, Западный Лондон, помогала, чем могла 72- летней маме. В семье хватало финансовых проблем и Дебра уже давно забыла о покупке в пору своей легкомысленной молодости, дешевого кольца, которое хранилась где-то в кладовке на дальней полке вместе с прочим хламом. Но в коробке с бижутерией, средь копеечных побрякушек, ждало своего часа настоящее сокровище.

И час настал. Престарелая мать Дебры Годдард стала жертвой мошенников и отдала родственнику-аферисту последние деньги. Дебра стала скрести по сусекам, чтобы как-то выручить мать. Положение было таково, что даже 10 фунтов от продажи кольца были бы кстати. Дебра рассчитывала продать его за 20 фунтов.

Годдард пришла к ювелиру с просьбой оценить кольцо.

И остолбенела узнав, что камень в украшении — не стекляшка, а самый настоящий бриллиант весом 26 каратов. Дебра не могла уснуть всю ночь, думая, что делать с таким богатством.

“Когда я пришла к ювелиру, он чуть не упал в обморок и сказал: «Вы знаете, что это? Это бриллиант!». Целую ночь я смотрела на кольцо и размышляла, как мне поступить», — рассказывает Дебра. Она обратилась в аукционный дом Sotheby’s, где и была подтверждена подлинность драгоценного камня. Продажа кольца принесла семье 740 000 фунтов (почти 74 млн рублей). Покупательница пожелала остаться неизвестной.

«Это карма, с нами постоянно происходили плохие вещи. В конце концов, нас обобрали до нитки. Но в этот раз все обернулось иначе. Я купила шубу и отправила маму в Барбадос. Там она увидела Тома Джонса, Селин Дион, а еще отправилась в Вегас. Деньги сейчас для меня ничего не значат», — рассказывает счастливица Дебра.

Сегодня она работает в благотворительной организации и опекает более 20 детей, сбежавших из дома. Она начала писать книгу о своем опыте волонтерства и хочет пожертвовать деньги, вырученные за ее продажу, на благо этих подростков. Кроме этого, женщина открыла фирму и продает винтажные украшения, которые покупает на барахолках.

Что же это было за волшебное кольцо? Скорее всего, это отголосок Второй Мировой войны. Возможно, преследуемые нацистами богатые евреи пытались скрыть сокровище, заключив его в дешевую оправу, придав ему вид стекляшки-побрякушки. В революцию зажиточные люди, чтобы избежать национализации имущества, прятали драгоценности, зашивая камни в платья, камуфлируя под пуговицы, словом, изощрялись, насколько хватало фантазии. Вспомнить, хотя бы, классику и бриллианты в стуле.

Но, в стихийных исторических событиях, дальнейшую судьбу этих сокровищ, зачастую, решает сама фортуна. Именно фортуна выбирает счастливчиков и целует их в лоб. Женщина, случайно купившая кольцо в далекой молодости, стала очередной ее любимицей и ухватила птицу счастья за хвост, сама того не подозревая.