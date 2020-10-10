Хапай яблуко: у «ПортCity» розігрують Iphone X, iPod, Apple Watch 5. ФОТО. ВІДЕО

У ТРЦ «ПортСіті» серед покупців розігрують цінні призи — Iphone X, iPod, Apple Watch 5.

Про це повідомляють у торгово-розважальному закладі.

Щоб стати переможцем розіграшу потрібно до 20 жовтня 2020 року здійснювати покупки у магазинах та закладах, що знаходяться на території ТРЦ ПортCity (окрім гіпермаркету “Там Там Сімейні традиції”) єдиним чеком на суму від 300 гривень, вказати прізвище, ім’я, по-батькові та номер телефону на звороті чеку та опустити його у лототрон, що знаходиться у холі на 1-му поверсі ТРЦ.

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«Маєте чудовий шанс виграти один із 3-ьох епл — подарунків!

Нехай щастить!» — йдеться у повідомленні.⠀

Присутність на розіграші та наявність документів, що

посвідчують особу — обов’язкова.