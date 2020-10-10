Полиция поймала главного бутлегера Татарстана – преступник пытался изменить внешность

Полицейские Татарстана задержали предполагаемого лидера ОПC Станислава Федорова, находившегося в розыске в течение пяти лет. Мужчина пытался изменить внешность, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Напомним, «БИЗНЕС Online» писал о крупной спецоперации силовиков и розыске главного бутлегера Татарстана в 2015 году.

По данным ведомства, предполагаемый организатор преступного сообщества на протяжении длительного времени занимался незаконным производством и сбытом алкогольной продукции, несоответствующей требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В отношении участников ОПС было возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Кроме этого, 14 участников обвинялись еще и по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), а лидер сообщества — по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества).

В ведомстве отметили, что это первое уголовное дело в республике, возбужденное по ст. 210 УК РФ за осуществление деятельности, направленной на изготовление и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции.

Оперативная разработка организованного преступного сообщества осуществлялась сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан. Они установили, что преступная организация была создана в 2009 году авторитетом ОПФ «29 коробка» по кличке «Бизон» и состояла из трех преступных групп «Гончарова», «Мкртчяна», «Каюмова». Каждая имела свои места для изготовления и хранения спиртосодержащей продукции и точки реализации (торговые павильоны, рюмочные, физические лица).

В 2015 году удалось задержать участников преступного сообщества — выходцев из ОПФ «Соцгород» и «Ново-Татарская». К тому времени злоумышленники контролировали более 40% оборота контрафактного алкоголя республики. Тогда изъяли все необходимое для производства, фальсифицированный алкоголь, а также денежные средства на общую сумму более миллиона рублей и черновые записи, отражающие сбыт продукции. Наложен арест на 9 крупнотоннажных автомашин марки «DAF» и «Kenword» и 6 дорогостоящих автомобилей марок «Lexus» и «Land Rover». Общий ущерб от преступной деятельности преступного сообщества составил более 11 млн рублей.

В 2017 году Приволжским районным судом Казани в отношении фигурантов вынесены приговоры, они привлечены к реальным значительным срокам лишения свободы. Лидер группы был объявлен в международный розыск. Позже выяснилось, что он скрывается в Израиле. 27 мая 2019 года он был депортирован в Россию, но ему вновь удалось скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан установили предполагаемое местонахождение Станислава Федорова. 7 октября 2020 года он был задержан на съемной квартире в Самаре. Стало известно, что задержанный сделал пластическую операцию на лицо и готовил себе поддельные документы.