Петр Ян назвал лучших российских бойцов MMA

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Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» назвал лучших российских бойцов смешанного стиля (MMA).

Ян посчитал, что в пятерку лучших должны входить Федор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов и Александр Волков. «У нас очень много хороших бойцов, топ-5 сложно составить», — посчитал спортсмен.

20 августа Ян назвал величайшего бойца в истории UFC. По мнению россиянина, лучшим спортсменом организации является обладатель титула в полутяжелом весе американец Джон Джонс.

В июле Ян завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, победив бразильца Жозе Алду. На счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. При этом 27-летний Ян не проигрывает в UFC, демонстрируя серию из семи побед подряд.