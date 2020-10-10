Звезду «Интернов» срочно госпитализировали в Лондоне

Дмитрий ШаракоисФото: страница Дмитрия Шаракоиса во «ВКонтакте»

Российского актера Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Бориса Левина в сериале «Интерны», с сильной головной болью и пульсацией во всем теле срочно госпитализировали в больницу в Лондоне. Об этом артист написал в своем закрытом Instagram-аккаунте, передает «Московский Комсомолец».

Звезда сериала почувствовал первые симптомы несколько недель назад, однако обратился к медикам только сейчас, потому что решил, что это может быть инсульт или инфаркт.

«Буду очень рад, если меня оставят в больнице. Давно не чувствовал себя так рядом со смертью», — подписал публикацию актер. Он отметил, что ждет результаты анализов, чтобы понять, что с ним случилось.

Шаракоис уехал жить в Лондон в 2019 году. Он работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан.

Ранее артист выступал в Театре на Малой Бронной, а также в театре Маяковского. Звезда сериала ушел из проекта на третьем сезоне, а в 2014-м сыграл Шурика в ремейке «Кавказской пленницы». Периодически Шаракоис возвращается в Москву на заработки, проходит кастинги и играет в спектаклях, однако свое будущее связывает с жизнью в Европе.