Астролог, предсказавший пандемию коронавируса, сделал еще один неутешительный прогноз

Максвелл отметил, что уже в октябре этого года человечество столкнется с новыми испытаниями. Эти испытания приготовила судьба, продлятся они порядка 19 месяцев.

Само предсказание датируется апрелем этого года. Тогда и было сказано в интервью, что человечество будет вовлечено в некоторый локдаун, с которым ранее еще не сталкивалось. Катастрофа приведет к остановке цивилизации на год и примерно 6-7 месяцев. Никто не мог даже представить, что подобное произойдет когда-либо с миром.

Октябрь принесет проблемы абсолютно всем странам, однако, несмотря на трудности, мир сможет пережить «смертельный опыт». Максвелл не увидел никаких деталей события, он только сказал ждать середины октября. Всё начнется с повсеместных беспорядков и социальных волнений.

Стоит отметить, что локдаун уже происходит, хотя ожидали его еще в сентябре. Государства начинают закрывать свои границы в связи с учащением случаев заболеваний. Остальные предсказания еще не сбылись, но очень скоро это должно измениться. Как часто происходит, чем меньше деталей, тем больше вероятность, что событие сбудется.