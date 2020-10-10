Динамика коронавируса на 10 октября

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Россия

12 846 новых заражений за сутки

6 781 человек за сутки выздоровел

197 за сутки умер

1 285 084 зараженных за все время

246 428 зараженных на данную минуту

22 454 человек умерло за все время

На 5 868 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,38%)

Москва

4 105 новых заражений

1 306 человек за сутки выздоровело

30 за сутки умерло

325 917 зараженных за все время

59 924 зараженных на данную минуту

5 560 человек умер за все время

На 2 769 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,62%)

Мир

358 739 новых заражения

200 515 человек за сутки выздоровело

6 150 за сутки умерло

36 886 080 зараженный за все время

8 229 536 зараженных на данную минуту

1 068 225 человек умер за все время

На 152 074 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,8%)

США

(по данным на 9 октября)

52 944 новых заражений

38 351 человек за сутки выздоровел

810 за сутки умерло

7 894 478 зараженных за все время

2 611 530 зараженных на данную минуту

218 648 человек умерло за все время

На 13 783 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,53%)

Италия

(по данным на 9 октября)

5 372 новых заражения

1 186 человек за сутки выздоровело

28 за сутки умерло

343 770 зараженных за все время

70 110 зараженных на данную минуту

36 111 человека умерло за все время

На 4 158 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,93%)

Украина

(по данным на 9 октября)

5 804 новых заражений

2 417 за сутки выздоровело

89 за сутки умерло

250 538 зараженных за все время

135 109 зараженных на данную минуту

4 779 человек умерло за все время

На 3 298 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,44%)

Ивано-Франковск, Украина

Белоруссия

(по данным на 9 октября)

489 новых заражений

462 за сутки выздоровело

5 за сутки умерло

82 471 зараженный за все время

5 043 зараженный на момент времени

885 человек умерло за все время.

На 22 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,4%)

Молдова

(по данным на 9 октября)

918 новых заражений

481 за сутки выздоровел

18 за сутки умерло

60 833 зараженных за все время

15 902 зараженных на данную минуту

1 442 человек умерло за все время

На 419 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,63%)

Армения

(по данным на 9 октября)

614 новых заражений

216 за сутки выздоровело

6 за сутки умерло

55 087 зараженных за все время

8 549 зараженных на данную минуту

1 010 человек умерло за все время

На 392 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,6%)

Казахстан

(данные на 10 октября)

102 новых заражений

152 за сутки выздоровело

0 за сутки умерло

108 663 зараженных за все время

3 007 зараженных на данную минуту

1 746 человек умерло за все время

На 50 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,66%)

Астана, Казахстан

Узбекистан

(данные на 9 октября)

316 новых заражений

384 за сутки выздоровело

2 за сутки умерло

60 342 зараженных за все время

2 623 зараженных на данную минуту

498 человек умерло за все время

На 70 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,67%)

—

Сегодня, 10 октября, в России, по официальным данным, вновь зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии. Однако, и тестов тоже сделали рекордное количество – 648 тысяч тестов. Всего сделано 50,3 млн тестов. Ранее эксперты Сбербанка высчитали, когда наступит пик заболеваемости;

—

В Петербурге продлили действующие ограничения до 29 ноября;

—

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 83% умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Самая суровая политика в столице ведется именно в отношении людей старшего возраста, например полиция проводит рейды по театрам, а в планах и вовсе запретить продажу театральных билетов людям старше 65 лет;

—

Напомним, что несмотря на ситуацию с COVID-19, правительство Россиии разрешило выполнять международные рейсы еще из четырех российских городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска;

—

Швейцария снова включила Россию в список стран, по прибытии из которых требуется карантин;

—

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Ранее стало о заболевании COVID-19 главы ХМАО Натальи Комаровой, губернатора Омской области Александра Буркова, главы Роснано Анатолия Чубайса. Также на карантин удалился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.