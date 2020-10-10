Динамика коронавируса на 10 октября

За последние сутки в России выявлено 12 846 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах.
Россия
12 846 новых заражений за сутки
6 781 человек за сутки выздоровел
197 за сутки умер
1 285 084 зараженных за все время
246 428 зараженных на данную минуту
22 454 человек умерло за все время
На 5 868 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,38%)
Москва
4 105 новых заражений
1 306 человек за сутки выздоровело
30 за сутки умерло
325 917 зараженных за все время
59 924 зараженных на данную минуту
5 560 человек умер за все время
На 2 769 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,62%)
Мир
358 739 новых заражения
200 515 человек за сутки выздоровело
6 150 за сутки умерло
36 886 080 зараженный за все время
8 229 536 зараженных на данную минуту
1 068 225 человек умер за все время
На 152 074 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 1,8%)
США
(по данным на 9 октября)
52 944 новых заражений
38 351 человек за сутки выздоровел
810 за сутки умерло
7 894 478 зараженных за все время
2 611 530 зараженных на данную минуту
218 648 человек умерло за все время
На 13 783 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,53%)
Италия
(по данным на 9 октября)
5 372 новых заражения
1 186 человек за сутки выздоровело
28 за сутки умерло
343 770 зараженных за все время
70 110 зараженных на данную минуту
36 111 человека умерло за все время
На 4 158 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 5,93%)
Украина
(по данным на 9 октября)
5 804 новых заражений
2 417 за сутки выздоровело
89 за сутки умерло
250 538 зараженных за все время
135 109 зараженных на данную минуту
4 779 человек умерло за все время
На 3 298 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,44%)
Ивано-Франковск, Украина
Белоруссия
(по данным на 9 октября)
489 новых заражений
462 за сутки выздоровело
5 за сутки умерло
82 471 зараженный за все время
5 043 зараженный на момент времени
885 человек умерло за все время.
На 22 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 0,4%)
Молдова
(по данным на 9 октября)
918 новых заражений
481 за сутки выздоровел
18 за сутки умерло
60 833 зараженных за все время
15 902 зараженных на данную минуту
1 442 человек умерло за все время
На 419 человек выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 2,63%)
Армения
(по данным на 9 октября)
614 новых заражений
216 за сутки выздоровело
6 за сутки умерло
55 087 зараженных за все время
8 549 зараженных на данную минуту
1 010 человек умерло за все время
На 392 человека выросло число зараженных за вычетом «выбывших» (плюс 4,6%)
Казахстан
(данные на 10 октября)
102 новых заражений
152 за сутки выздоровело
0 за сутки умерло
108 663 зараженных за все время
3 007 зараженных на данную минуту
1 746 человек умерло за все время
На 50 человек сократилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 1,66%)
Астана, Казахстан
Узбекистан
(данные на 9 октября)
316 новых заражений
384 за сутки выздоровело
2 за сутки умерло
60 342 зараженных за все время
2 623 зараженных на данную минуту
498 человек умерло за все время
На 70 человек уменьшилось число зараженных за вычетом «выбывших» (минус 2,67%)
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Сегодня, 10 октября, в России, по официальным данным, вновь зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения с начала пандемии. Однако, и тестов тоже сделали рекордное количество – 648 тысяч тестов. Всего сделано 50,3 млн тестов. Ранее эксперты Сбербанка высчитали, когда наступит пик заболеваемости;
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В Петербурге продлили действующие ограничения до 29 ноября;
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 83% умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Самая суровая политика в столице ведется именно в отношении людей старшего возраста, например полиция проводит рейды по театрам, а в планах и вовсе запретить продажу театральных билетов людям старше 65 лет;
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Напомним, что несмотря на ситуацию с COVID-19, правительство Россиии разрешило выполнять международные рейсы еще из четырех российских городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска;
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Швейцария снова включила Россию в список стран, по прибытии из которых требуется карантин;
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заразился коронавирусом. Ранее стало о заболевании COVID-19 главы ХМАО Натальи Комаровой, губернатора Омской области Александра Буркова, главы Роснано Анатолия Чубайса. Также на карантин удалился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.