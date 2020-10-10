Полный контакт: Соловьев выдал кадры из компьютерной игры за реальный бой в Нагорном Карабахе

Телеведущий Владимир Соловьев в шоу «Полный контакт» продемонстрировал кадры из компьютерной игры Arma, представив их как документальное видео из зоны армяно-азербайджанских боевых действий.

Владимир Соловьев.

Скриншот видео russia.tv

Это не первая «оплошность» телеведущего госканала.

В прошлый раз в эфире под видом проводов армянских солдат на фронт были показаны кадры из Баку, Но тогда Соловьев сам заметил ошибку и прямо в камеру отчитал съемочную группу за невнимательность.

А сейчас он прокомментировал видео, как если бы оно было подлинным, пишет vestikavkaza.ru.

«Это фрагменты военно-воздушного боя, когда пытаются сбить, судя по всему, самолет. И вот когда ты на это смотришь, ты думаешь, ну это же прямо как „Звездные войны“, красота какая-то. Не понимаешь, что за каждым вот таким отправленным — это же человеческие жизни. И ты смотришь на это и, в общем, на самом-то деле страшно — война в 80 км от российской границы», — комментирует Соловьев кадры из игры.

Один из пользователей Twitter обнаружил и продемонстрировал в соцсети доказательства, что ролик на самом деле из компьютерной игры Arma3. Причем взят из видео китайского блогера, набравшего в YouTube более миллиона просмотров.

Вероятно, группу правдоруба ожидает вновь порицание.

Оригинал ролика. Размещен в августе.

ARMA-3 это игра в жанре «тактический шутер».

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