Названа стоимость трассы М12 Москва – Казань

Строительство трассы М12 Москва — Казань обойдется в 705 млрд рублей. Об этом сообщил в своем докладе первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов на итоговой коллегии минтранса.

«Общее финансирование этого федерального проекта составит 705 млрд рублей, в том числе 332 млрд рублей в 2021–2023 годах за счет средств федерального бюджета», — говорится в документе.

Алафинов отметил, что 8 из 9 этапов автомобильной дороги М12, включая строительство обхода Тольятти, уже законтрактованы.

«Продолжается активная реализация обхода Тольятти, концессионером пройдена Главгосэкспертиза на внеклассный мостовой переход через Волгу, идет подготовка территории строительства», — сказал первый замминистра, добавив, что полностью коридор должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, недавно в Казани порядка 200 человек собрались в казанском сквере Славы возле ст. м. «Проспект Победы» на митинг, на котором призывали скорректировать проект строительства скоростной трассы М12 Москва — Нижний Новгород — Казань.

После выступления желающих была принята резолюция с требованием выбора «оптимальной трассировки автодороги М12 в обход населенных пунктов РТ на расстоянии не менее километра», сохранения природных заповедников и т. д. — в общей сложности 10 пунктов.