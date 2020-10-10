Рената Литвинова объяснила, почему дочь живет отдельно за границей с 11 лет

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Жозеп Боррель во время слушаний в Европарламенте, 7 октября 2019 года
Virginia Mayo/AP
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о недопустимости увеличения потерь среди гражданского населения...
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Стоимость криптовалюты биткоин подорожала на 2,28%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
Таким образом, биткоин достиг в цене $10 870 (на...
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Согласно изменениям в реестре, Сергей Сторожев назначен генеральным директором Витрина ТВ. Совет директоров утвердил кандидатуру, подтвердили в компании.
С момента основания Витрину ТВ...