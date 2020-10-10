Москва оказалась самым популярным направлением для семейного туризма

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Sergey Kovalev/Globallookpress.com

Москва стала наиболее востребованным направлением для семейного туризма, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.

«На эту категорию летом пришлись наибольшие расходы до 23% от общего объема расходов всех туристов в городе», — рассказали в пресс-службе.

Средняя длительность пребывания путешественников в городе в среднем составила восемь дней.

Отмечается, что в Москве также набирает популярность гастрономический туризм. Сейчас в городе работает около 13 тысяч кафе, закусочных и ресторанов — за 10 лет их количество выросло более чем в два раза.

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