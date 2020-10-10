Алиев: стороны конфликта в Карабахе вышли на политическое урегулирование

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная часть кризиса вокруг Карабаха подошла к концу и стороны конфликта вышли на политическое урегулирование.

«Военная часть, или же ее первая часть, подошла к концу. Сейчас мы вышли на политическое урегулирование, которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит», — заявил глава республики в интервью РБК.

Он добавил, что главным фактором прочности режима прекращения огня послужит то, что Армения смерится с тем, что территории принадлежат Азербайджану и «не будет делать никаких попыток отбивать это военными путем».

10 октября в рамках прошедших в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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