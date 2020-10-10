154 11 смертей число заболевших COVID-19 Алтайском крае превысило тысяч

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 154 инфицированных коронавирусом, выздоровело 97 пациентов, сообщает региональный оперштаб. Смертельных случаев за день 11, из них от коронавирусной инфекции – четыре.

На 10 октября в Алтайском крае зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По муниципалитетам: Барнаул – 50 заболевших, Бийск – 20, Рубцовск – 12, Целинный район – 10, Алейск – девять, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по шесть, Бийский, Табунский районы – по пять, Заринск, Алейский, Залесовский, Солтонский районы – по четыре, Калманский район – три, Заринский, Зональный, Красногорский, Кытмановский районы – по два, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский районы – по одному.

Всего в крае 15 007 инфицированных, количество выписанных по выздоровлению – 12 880 человек. 4813 – у больных внебольничной пневмонией, 4620– у заболевших ОРВИ, в 5574 случаях – бессимптомное течение. За весь период скончалось 578 человек, от коронавирусной инфекции — 258. Таким образом, на сегодняшний день проходит лечение в госпиталях 1541 пациент. Количество тяжелобольных — 277, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 102.

На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают всего восемь пациентов. К этой цифре в последнее время больше всего вопросов, так как люди с симптомами коронавируса, но не имеющие официального диагноза, остаются дома, а в больницы и на тесты их направляют в крайнем случае. Оперштаб лишь сообщает, что 3363 так называемых бессимптомных вирусоносителей продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении. Таким образом, число жителей края, у которых может быть COVID-19, проходящих амбулаторное лечение, может быть намного больше.

Кроме этого, 1390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. И еще 118 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам.

Минздравом края за прошедшие сутки дополнительно развернуто 90 коек, теперь их общее количество — 3413. Из них с кислородом — 1665, с ИВЛ — 410. Таким образом, свободных коек 364.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 537 147 человек. За прошедшие сутки – 5620.