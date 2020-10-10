Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 154 нових випадки захворювання на COVID-19. В області одужало – 75 осіб. Чотири випадки хвороби завершилися летально.

Смертельні випадки зафіксували у Луцьку (2), Горохівський район (1), Ковельський район (1), — повідомляють у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 1, м. Нововолинськ – 22, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 11, Локачинський район – 5, Любомльський район – 10, Любешівський район – 4, Маневицький район – 5, Рожищенський район –6, Турійський район – 2, Шацький район — 1.

Загалом станом на 10 жовтня в області зареєстровано 9527 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 563 у дітей та 1039 у медичних працівників. Одужало 5757 осіб, з них 365 дітей та 711 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 2504 (в т. ч. 56 летальних)

• Луцький район – 929 (в т. ч. 16 летальних)

• м. Нововолинськ – 726 (в т. ч. 15 летальних)

• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)

• Горохівський район – 416 (в т. ч. 10 летальних)

• Іваничівський район – 204 (в т. ч. 5 летальних)

• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)

• Ківерцівський район – 933 ( в т. ч. 16 летальних)

• Ковельський район – 687 (в т. ч. 20 летальних)

• Локачинський район – 92

• Любомльський район – 186 (в т. ч. 1 летальний)

• Любешівський район –298 (в т. ч. 5 летальних)

• Маневицький район – 460 ( в т. ч. 13 летальних)

• Ратнівський район – 299 (в т.ч. 10 летальних)

• Рожищенський район – 218 (в т. ч. 5 летальних)

• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)

• Турійський район – 194 ( в т. ч. 2 летальний)

• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 151 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 56139 осіб. За останню добу обстежено 802 особи.