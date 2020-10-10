В России установлен новый антирекорд по числу зараженных COVID-19

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию новой коронавирусной инфекции.

В России второй день подряд фиксируется антирекорд по новым случаям заражения коронавирусом — накануне сообщалось о 12 126 заболевших. Предыдущий рекорд был установлен в весенний период — 11 мая заразились 11 656 человек.

В пятерку регионов с наибольшим количеством заразившихся за сутки вошли Москва — 4 105 человек, Санкт-Петербург — 501, Московская область — 416, Ростовская — 269, Нижегородская — 257.

Всего в стране нарастающим итогом выявлены 1 285 084 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших достигло 1 016 202 человека (плюс 6 781 за сутки). Также за день зафиксировано 197 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 22 454 пациента.