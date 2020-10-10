Стоимость препарата от коронавируса будет доступной для многих россиян

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Стоимость препарата от коронавируса будет доступной для многих россиянВ Федеральной антимонопольной службе (ФАС) планируют утвердить розничную стоимость лекарства после нескольких обязательных действий. Об этом рассказали сотрудники ФАС.Максимальная стоимость «фавипиравира» будет известна, как только его включат в перечень жизненно необходимых препаратов. Окончательную цену на лекарство от COVID-19 установят по решению членов Комиссии.»Фавипиравир» производится в виде таблеток по 200 мг тремя российскими производителями. У препарата три торговых названия: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».Арепливира, который считается препаратом для лечения коронавируса в домашних условиях, в российских аптеках не найти. Между тем эксперты отмечают, что эффективность этого средства не доказана, а стоимость составляет в 12320 рублей — выше прожиточного минимума. По мнению российских фармакологов, баснословные цены объясняются тем, что такой ценник правительство выставило для продажи на экспорт, а внутри страны лекарство не может продаваться дешевле.Тем временем, новое действующее вещество от Covid 19 фавипиравир и препараты на его основе обладают еще одним новым побочным явлением, которое проявляется нарушением двигательных функций.Эксперты объяснили, что в случае применения фавипиравира возможно нарушение функций опорно-двигательного аппарата, а также внезапные головокружения и падения. Исследователи заявили, что с новыми вариантами побочных эффектов необходимо быть настороженным и в случае обнаружения симптомов обратиться к медикам.

Во время изучения медикаментозных средств, в основе создания которых лежит фавипиравир, исследователи обнаружили, что препарат может негативно повлиять на функции опорно-двигательного аппарата. Таким образом, у людей принимающих препарат, возможны неконтролируемые падения. На данный момент препарат широко применяется для лечения пациентов с коронавирусной инфекций, однако до сих пор не имеет точной доказательной базы. Впервые лекарство зарегистрировали на территории Японии, однако широкого спектра применения он не сыскал. В основном, препарат получил статус запасного средства против атипичной формы гриппа. Предупреждения о побочном влиянии лекарственного средства на функции опорно-двигательного аппарата появились в инструкции к другому лекарству, созданному на базе фавипиравира, однако обстоятельства этой связи еще не установлены. В России отметили, что обращений граждан с жалобами на неподконтрольные падения и нарушения моторных функций организма не поступало. Росздравнадзор проводит тщательный контроль безопасности используемых для лечения коронавирусной инфекции средств. В таком случае, если выяснится что какой-либо из препаратов потребует оперативного вмешательства в состав инструкции к применению, это будет произведено в экстренном режиме в соответствии с законодательными актами РФ.