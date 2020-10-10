Рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки выявлено в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 12 846 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Инфекция была диагностирована у жителей 85 российских регионов, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.Количество выздоровевших пациентов составило 6781. Число летальных случаев — 197.Наибольшее количество инфицированных было выявлено в следующих регионах: в Москве (4105), в Петербурге (501), в Московской области (416), в Ростовской области (269), в Нижегородской области (257).

Минздрав РФ призвал отказаться от посещения гостей и общественных мест в эти выходные. В ведомстве порекомендовали провести это время дома. В случае острой необходимости выхода граждан призвали соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.В общей сложности, с начала пандемии в России подтверждено 1 285 084 случая заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 22 454 человека скончались, 1 016 202 выздоровели.Общее число заболевших COVID-19 во всем мире, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, достигло 36 миллионов 883 тысяч 768 человек. Количество смертей от связанного с вирусом заболевания достигло 1068198 случаев. Всего в мире выздоровели 25 миллионов 663 тысячи 552 человека.