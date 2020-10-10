Билл Гейтс назвал препарат, которым вылечили Трампа за пару дней

Трамп заявил, что каждый житель США может получить эффективное средство совершенно бесплатно при диагностировании инфекции. Важно отметить, что пока что препарат не получил всех необходимых разрешений от регулирующих органов, однако случится это совсем скоро. Билл Гейтс отметил эффективность средства, оно может значительно снизить смертность от Covid-19.

Сейчас препарат тестируется на пациентах, никаких побочных действий замечено не было. Трамп сумел в короткие сроки вернуться к исполнению своих обязанностей.

Моноклональные антитела создаются в лабораториях и являются элементами, которые имитируют антитела иммунной системы для борьбы с вирусами и нежелательными бактериями. Учёные верят, что препарат можно будет применять одновременно для профилактики и лечения. Средство временно заменит вакцину.

Билл Гейтс считает, что хорошая вакцина действительно сможет вернуть людей к почти прежней жизни, но произойдет это не раньше конца следующего года. На полное уничтожение вируса потребуется порядка трех лет. Билл Гейтс также одобрил британские и китайские вакцины: подход к их разработке полностью оправдан. Единственное «но» ‒ тестирование. Западные государства уделяют этому важному этапу много времени, поэтому спрос именно на их продукт будет значительно выше.