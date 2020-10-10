Пушистые ядовитые гусеницы атаковали жителей востока США

Пушистые милые создания выдались совсем не безобидными: они способны вызывать ожоги и даже лихорадку. Проблема началась в этом месяце в Вирджинии. Люди проявляют невероятную слабость к пушистикам, и видимо, природа это прекрасно знает. Гусеница вида Megalopyge opercularis обладает красивейшей шерсткой, которую хочется погладить. Другая сторона медали – яд и распространение созданий. Гусеницы захватили целый штат, они представляют реальную угрозу для местных жителей.

Ранее популяция гусениц контролировалась их природными врагами – птицами. Опасных гусениц производят безобидные южные фланелевые мотыльки. Пока каждая гусеница не обзаведется крыльями, лучше держаться от этих животных подальше.

Жители не понимают, с чем связано нашествие, если обычно Megalopyge opercularis водятся на юге страны, тогда как Виржиния находится в центре. Гусеницы питаются листьями тенистых деревьев (вязь, дуб и др.), поэтому их лучше обходить стороной.

Последнее нашествие созданий датируется 1923 годом в Техасе. Власти были вынуждены закрыть школы, так как дети часто поддавались соблазну прикоснуться к шерстке. Сегодня дети стали более ответственны, а гусеницы – напористее. Они начали нападать на людей. Укусы вызывают ощущение, что в кожу воткнули нож и прокрутили его. И это от создания длиной четыре сантиметра.

Пока что жители не знают, как бороться с проблемой. Местные власти решают этот вопрос, план действий будет представлен совсем скоро.