Стоимость препарата от коронавируса будет доступной для многих россиян

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) планируют утвердить розничную стоимость лекарства после нескольких обязательных действий. Об этом рассказали сотрудники ФАС.

Максимальная стоимость «фавипиравира» будет известна, как только его включат в перечень жизненно необходимых препаратов. Окончательную цену на лекарство от COVID-19 установят по решению членов Комиссии.

«Фавипиравир» производится в виде таблеток по 200 мг тремя российскими производителями. У препарата три торговых названия: «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

Арепливира, который считается препаратом для лечения коронавируса в домашних условиях, в российских аптеках не найти. Между тем эксперты отмечают, что эффективность этого средства не доказана, а стоимость составляет в 12320 рублей — выше прожиточного минимума. По мнению российских фармакологов, баснословные цены объясняются тем, что такой ценник правительство выставило для продажи на экспорт, а внутри страны лекарство не может продаваться дешевле.

Тем временем, новое действующее вещество от Covid 19 фавипиравир и препараты на его основе обладают еще одним новым побочным явлением, которое проявляется нарушением двигательных функций.

Эксперты объяснили, что в случае применения фавипиравира возможно нарушение функций опорно-двигательного аппарата, а также внезапные головокружения и падения. Исследователи заявили, что с новыми вариантами побочных эффектов необходимо быть настороженным и в случае обнаружения симптомов обратиться к медикам.

Во время изучения медикаментозных средств, в основе создания которых лежит фавипиравир, исследователи обнаружили, что препарат может негативно повлиять на функции опорно-двигательного аппарата. Таким образом, у людей принимающих препарат, возможны неконтролируемые падения. На данный момент препарат широко применяется для лечения пациентов с коронавирусной инфекций, однако до сих пор не имеет точной доказательной базы.

Впервые лекарство зарегистрировали на территории Японии, однако широкого спектра применения он не сыскал. В основном, препарат получил статус запасного средства против атипичной формы гриппа. Предупреждения о побочном влиянии лекарственного средства на функции опорно-двигательного аппарата появились в инструкции к другому лекарству, созданному на базе фавипиравира, однако обстоятельства этой связи еще не установлены.

В России отметили, что обращений граждан с жалобами на неподконтрольные падения и нарушения моторных функций организма не поступало. Росздравнадзор проводит тщательный контроль безопасности используемых для лечения коронавирусной инфекции средств. В таком случае, если выяснится что какой-либо из препаратов потребует оперативного вмешательства в состав инструкции к применению, это будет произведено в экстренном режиме в соответствии с законодательными актами РФ.