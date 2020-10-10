Ранок 10 жовтня: в Україні – 5 728 нових випадків коронавірусу, на Волині – 154

За останню добу в Україні виявили 5 728 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 10 жовтня сягнула 256 266.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (532) та Харківській області (510).

На щастя, 1 920 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 112 570 українців.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 108 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 4 887.

На Волині загалом захворіло 9 527 людей, з них за останню добу — 154. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 196 людей, з них минулої доби — 4..