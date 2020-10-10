ГИБДД РТ отчиталась об итогах усиленного режима работы – число погибших снизилось на 25 человек

Госавтоинспекция МВД по РТ проанализировала результаты работы за время режима усиления по выявлению фактов грубых нарушений Правил дорожного движения. Число погибших снизилось на 25 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце сентября всвязи с серьезным ростом числа ДТП с погибшими и пострадавшими было принято решение об усилении режима работы сотрудников ГИБДД. С 28 сентября по 7 октября на федеральных, региональных автодорогах был усилен контроль за скоростным режимом, использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обращали на водителей без прав и управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

«За весь период усиленного режима на дорогах Республики Татарстан сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 377 нетрезвых водителей, 128 не имеющих права управления транспортными средствами, 36 лишенных специального права управления транспортными средствами. Благодаря принимаемым мерам удалось стабилизировать обстановку на дорогах республики и снизить общее количество ДТП за период усиленного режима на 52 факта, количество раненых на 73 человека», — сообщили в ведомстве, добавив, что число погибших сократилось на 25 человек.