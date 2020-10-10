В 2020 году на 10 октября выпадает Покровская родительская суббота. В этот день нужно привести в порядок могилы усопших близких, сходить в храм и устроить поминальную трапезу. В отличие от других родительских суббот, на Покровскую вспоминают всех близких людей, а не только родственников.Что такое Покровская родительская субботаРодительские субботы — это дни поминовения усопших. Покровская суббота связана с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября. Дата праздника не меняется, а вот родительский день сдвигается каждый год. Обычно он выпадает на последнюю субботу перед Покровом.Священнослужители настоятельно рекомендуют 10 октября посетить церковь, поставить свечи, помолиться за упокой, вспомнив об усопшем только в добром свете, и посетить кладбище.В этот день в церквях проходят поминальные литургии, панихиды, направленные на поддержание памяти о людях, покинувших этот мир, и освобождение через молитвы от грехов, совершенных ими когда-то.В Покровскую родительскую субботу усопших родителей поминают в церкви. Люди в этот день подают записочки за души умерших родственников, а также молятся за упокоение их души в загробном мире.Православные после посещения храмов отправляются на кладбище, приводят в порядок могилы и читают молитвы.

В этот день люди убираются на могилах, приносят освященные конфеты или выпечку.Что нельзя делать в поминальную субботу— Работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой «замыливаются» глаза покойникам.- Священнослужители не одобряют шумных поминок и трапез на кладбище. Лучше устроить поминальный обед в кругу семьи, а продукты оставить на помин в церквях или поднести нищим.- В поминальный день ни в коем случае нельзя злиться, ругаться, скандалить, сквернословить.- Также в этот светлый день нельзя предаваться увеселительным мероприятиям, лучше посвятить время раздумьям о жизни и анализу своих помыслов и поступков.Приметы на Покровскую родительскую субботу— Если на покровскую родительскую субботу выпал снег, погода скоро сменится.- Если сегодня идет дождь — зимняя погода наступить нескоро.- Если сегодня солнечно, значит холодов еще придется ждать.- Если на улице не видно животных, значит через несколько дней наступят холода.