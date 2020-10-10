В Москве растет количество заболевших коронавирусом

Количество госпитализированных случаев Covid-19 в Москве за последние семь дней превысило показатели предыдущей недели на 12%, а количество выявленных инфекций увеличилось на 53%, сообщил журналистам в пятницу представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Названо число новых случаем заражения коронавирусом в МосквеТолько за последние 24 часа в столице был подтвержден 3701 новый случай инфицирования.В кризисном центре отметили, что 13% инфицированных — дети, 40,1% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,5% — в возрасте 46-65 лет и 16,4% — старше 65 лет.Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил текущую ситуацию с коронавирусом с апрельским периодом. По его словам, показатели выглядят сопоставимо.

В эфире телеканала «Россия 1» глава столицы отметил, что число новых случаев за сутки вышло на уровень четырех тысяч заболевших. По его словам, подобная ситуация наблюдалась и весной.По словам Собянина, в Москве растет число очень тяжелых больных, которые находятся в реанимации на ИВЛ. «Это говорит о том, что пандемия наступает, динамика ничего хорошего не предвещает», — подчеркнул столичный мэр.Вместе с этим Собянин заявил, что власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за пандемии коронавируса, такая мера — «самый последний шаг». Следующую неделю в этом плане он назвал решающей.«Мы должны сохранить рабочие места, заработную плату, развитие города, это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и напрямую на здоровье и благосостояние людей, поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики, это самый последний шаг, который можно предпринять», — пояснил мэр Москвы.