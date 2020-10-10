В Кремле не исключили новых мер из-за коронавируса

При продолжении роста числа случаев COVID-19 в России правительственный штаб или регионы могут принять дополнительные решения по ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Меры будут приниматься в зависимости от заполняемости больниц. «Это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений, но каких именно, сейчас я вам не могу сказать», — поведал официальный представитель Кремля.Как заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Николай Брико, в регионах со сложной обстановкой по COVID-19 актуально изменение времени работы учреждений и организаций. По мнению эксперта, эта мера позволит избежать скученности пассажиров общественного транспорта.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, введение новых ограничений из-за распространения коронавируса не потребуется ни в Москве, ни по России, если граждане будут соблюдать требования санитарной безопасности. Эксперт также отметила, что в стране нет второй волны COVID-19, поскольку еще не завершились запущенные весной процессы.Мэр Москвы Сергей Собянин призвал «продержаться» до начала массовой вакцинации от коронавируса. По оценкам политика, подождать москвичам придется еще несколько месяцев. Столичный градоначальник признал, что люди психологически устали соблюдать требования врачей, однако продолжать соблюдать меры необходимо. Собянин снова заверил, что власти дают полную и объективную информацию о том, что происходит в столице.В России 9 октября был побит майский рекорд по заболевшим коронавирусной инфекцией. За сутки было зафиксировано 12 126 заболевших. Всего в стране зарегистрировано 1 272 238 случаев заболевания. За последние сутки был подтвержден 201 летальный исход, всего скончались 22 257 человек.