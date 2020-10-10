Названо условия для перевода российских школьников на «дистанционку»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором школьники уйдут на «удаленку». По ее словам, каждый год, когда начинается новый эпидемиологический сезон, Роспотребнадзор включает алгоритм прерывания эпидпроцесса в школах. То есть ведомство может перевести какой-то отдельный класс, а иногда и целое образовательное учреждение на дистанционное обучение.

Переведут ли российские школы на «дистанционку»

Попова подчеркнула, что если ОРВИ или гриппом в классе болеют 20% обучающихся, то администрация школы может отправить детей на карантин. Эту схему начали использовать еще четыре года назад. Тогда закрытые на карантин классы или школы не учились, однако сейчас образовательный процесс не останавливается: дети находятся дома и продолжают получать знания, а все благодаря дистанционному обучению.

С коронавирусом ситуация сложнее. В этом случае класс можно перевести на «удаленку» даже если заболели всего пара детей. Однако это не служит поводом для перехода на дистанционное обучение всей школой. Здесь решение принимают уже региональные врачи-эпидемиологи, а не директора.

Как отметила Попова, в 2016 году, когда образовательные учреждения начали внедрять эту схему, классы просто закрывали. Теперь же есть возможность продолжить процесс обучения, несмотря на то, что дети не ходят в школу. Она отметила, что в случае с коронавирусом ситуация несколько сложнее — класс может быть полностью переведен на удаленное обучение в случае, если в нем выявлено всего несколько заболевших. Это не является основанием для приостановки процесса обучения во всей школе. Решение в каждом случае принимается региональными врачами-эпидемиологами.

Попова пояснила, что педагоги нечасто болеют коронавирусом, и пока не зафиксировано случаев, когда учитель заразился от ученика.

Ранее стало известно, что высокий всплеск заболеваемости коронавирусом в сентябре был зафиксирован среди офисных сотрудников. По мнению Поповой, это может свидетельствовать о безответственном отношении к соблюдению мер защиты.

8 октября стало известно о переводе более 100 российских школ на дистанционное обучение.