Михаилу Ефремову потребовалась помощь врачей в СИЗО

Актер Михаил Ефремов, который стал виновником смертельной аварии в центре Москвы, сейчас находится в СИЗО. Поклонники интересуются тем, как он себя чувствует в новых условиях, а также не испытывает ли какие-либо трудности со здоровьем.

Ефремов сегодня: новости на 10.10.2020

Накануне стало известно об ухудшении самочувствия актера Михаила Ефремова. Знаменитости потребовалась помощь медиков.

Приговор Михаилу Ефремову вынесли 8 сентября. Актер, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, получил восемь лет лишения свободы. Также суд взыскал с него компенсацию в размере 800 тысяч рублей в пользу родственника погибшего водителя.

Спустя месяц артист обжаловал приговор столичного суда. Ефремов признал свою вину в ДТП, раскаялся и обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в давлении. Дело звезды передали в Мосгорсуд на рассмотрение. Сейчас актер находится в СИЗО и ждет решения Фемиды.

О нынешнем состоянии знаменитости рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов. По его словам, в СИЗО артисту оказывают необходимую медицинскую помощь. При этом правозащитник не уточнил, по какой причине Ефремов обратился к врачам.

Также Иванов отметил, что в камере, где содержится артист, хорошие условия. В помещении есть двухъярусные кровати, огороженный туалет, раковина, стол, шкафчик, холодильник. Также Михаил Ефремов может смотреть в свободное время телевизор и читать письма друзей и поклонников.

О том, чем занимается Ефремов «в темнице сырой», рассказала его старшая сестра Анастасия. По словам родственницы, актер принял новые условия жизни и спокойно переносит заключение.

«Он сильный. И не капризный. Может и есть что угодно, и спать как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает», — поведала сестра Ефремова.

Она также назвала условия в изоляторе «нормальными» и уверила журналистов, что там с актером «ничего плохого не может случиться».

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» — сообщила Анастасия.

При этом скучать в неволе артисту не приходится. Ефремов выступает перед другими заключенными и, как выразилась его сестра, «взял с собой пьесу, читает там ее зекам».