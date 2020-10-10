Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня. Переговоры длились 10 часов

Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными, а также телами погибших.

В два часа ночи министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергей Лавров, Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов завершили переговоры по Нагорному Карабаху спустя 10 часов. Это самые продолжительные консультации за последние 20 лет.

В заявлении отмечается, что документ был принят в ответ на обращение президента РФ Владимира Путина в соответствии с договоренностями глав государств России, Армении и Азербайджана.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста», — говорится в тексте.

«Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», — указано во втором пункте документа

Кроме того, согласно документу, Азербайджан и Армения договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву накануне на консультации по Нагорному Карабаху по приглашению президента России.