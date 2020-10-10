Пенсионную реформу отменят: когда будет принято решение о пенсионном возрасте, смягчат или нет

Пенсионный фонд России (ПФР) в 2021 году столкнется с рекордным за последние пять лет дефицитом своего бюджета. В правительстве убеждены, что ничего страшного нет: по прогнозу Минэкономразвития, темпы роста ВВП вернутся к докризисному уровню уже в третьем квартале следующего года, а значит, проблем с деньгами не будет.

Между тем, на перспективы восстановления экономики опрошенные «МК» эксперты смотрят иначе. Кроме того, по их словам, сам факт наличия у ПФР бюджетного дефицита перечеркивает смысл пенсионной реформы, затевавшейся во многом ради его недопущения.

Пенсионная реформа: последние новостиТрансферт из федеральной казны Пенсионному фонду в следующем году составит 3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех доходов организации. Эти данные приводятся в проекте бюджета ПФР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Интересно, что в июне сообщалось о необходимости выделить ведомству 4,12 трлн рублей (42,6% общих расходов). Но в итоге вопрос был решен иным образом: ситуацию спасло то, что у фонда обнаружились на счетах переходящие остатки средств, соответственно, сумму трансферта увеличивать не стали.

Свою роль сыграл и уточненный прогноз Минэкономразвития, согласно которому ВВП в текущем году упадет на 3,9% вместо ранее ожидавшихся 4,8%, а в 2021-м и вовсе покажет рост в 3,3%. Впрочем, все эти вещи не отменяют того обстоятельства, что дефицит бюджета ПФР достигнет через год 295 млрд рублей.

Проблема в том, что отечественная пенсионная система отличается крайней несбалансированностью и неповоротливостью. Во-первых, у нас по факту существует регрессивный механизм внесения взносов в ПФР, рассказывает член Совета конфедерации труда России Павел Кудюкин. По его словам, это значит, что россияне с высокими доходами платят в фонд пропорционально меньшие по размеру взносы, чем их менее состоятельные сограждане. Причем правительство сознательно поощряет эту практику, заботясь об интересах богатых. Во-вторых, как минимум треть трудоспособного населения в стране занята в теневом секторе и, соответственно, никаких отчислений в ПФР с них не идет.

«Выходит, что в результате так называемой пенсионной реформы 2019 года не была достигнута главная цель, которую ставили ее авторы — кардинальное решение вопроса с наполняемостью бюджета ПФР. А ведь ради этого в стране резко подняли пенсионный возраст, — говорит Кудюкин. — Значит, через какое-то время государство вновь может вернуться к теме повышения пенсионного возраста. Кроме того, положение людей ухудшилось: многие пожилые граждане лишились и гарантированного пособия, и здоровья. А работодателям они не нужны».

На финансирование Пенсионного фонда приходится 20% расходов госказны, и это, конечно, очень много, отмечает профессор Финансового университета при правительства РФ Алексей Зубец. По его словам, нынешний дефицит обусловлен, прежде всего, коронакризисом, падением реальных доходов и зарплат, и в итоге — снижением объема отчислений. Вместе с тем, есть указание президента Путина, согласно которому индексация пенсий должна опережать уровень инфляции (около 4%). Сегодня по факту происходит наращивание гособязательств. Нынешняя пенсионная реформа далека от завершения, но когда через несколько лет точка будет наконец поставлена, и выяснится, что бюджет ПФР по-прежнему дефицитен, придется опять повышать пенсионный возраст.

Результаты пенсионной реформы

Результаты пенсионной реформы, которые доступны на сегодняшний день, являются более слабыми, нежели изначально ожидали власти. Соответственно, из этого сам собой напрашивается вывод о том, что рост пенсионного возраста оказался малоэффективным моментом.

Масштабная реформа, которая стартовала в начале 2019 года, должна была сказаться на росте экономически активного населения. Однако численность рабочей силы постепенно уменьшается, что уже невозможно скрыть. Так, к началу третьего квартала текущего года в нашем государстве насчитывалось почти 75 миллионов трудящихся граждан. Это всего 51% от общего числа россиян. В свою очередь в 2016 году этот показатель составлял 52,2 процента, а в 2017-м — 51,85%, тогда как в 2018-м — 51,75%.

Именно в этом причина сниженных выгод от новой пенсионной реформы, объясняют специалисты. Они сетуют на то, что при сохраняющейся тенденции снижения числа работающих граждан и существующем уровне смертности ситуация в ближайшие годы вряд ли поменяется в лучшую сторону. На сегодняшний день работодатели заинтересованы в избавлении от сотрудников предпенсионного возраста.

Алексей Ведев, являющийся доктором экономических наук, констатировал следующее: спрос на рабочую силу снижается, против ожидания дефицита кадров. Вместе с этим нарастающая цифровизация предприятий неизбежно ведет к увольнению людей.