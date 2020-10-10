Карантин в России с какого числа из-за коронавируса: когда в октябре объявят новый карантин

На дистанционный формат работы в России перешло более 100 школ. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов 8 октября рассказал журналистам.

В процентном выражении их количество составляет 0,27% от общего числа школ, подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

«Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями», — поведал Кравцов.

С какого числа карантин в России из-за коронавируса: в октябре введут или нет

В последние дни в СМИ активно обсуждается возможность введения жестких карантинных мер со второй половины октября. Ограничения могут быть введены не только в Москве, но и в других регионах.

По словам некоторых чиновников, новый карантин может оказаться более строгим, чем весенний. Чтобы разобраться в целесообразности подобных действий, «Ридус» обратился к ведущим экспертам в области вирусологии и эпидемиологии.

«Предлагаю вместе открыть сайт Роспотребнадзора и посмотреть, написано ли где-то о критической эпидемиологической ситуации. Вы не найдете там этих слов. Также предлагаю посмотреть графики, согласно которым эпидобстановка 2020 года ничуть не хуже, чем в прошлом году. А в том году, нужно отметить, о коронавирусе никто не говорил. Весной было принято очень хитрое стратегическое решение — переложить полномочия на введение карантина на плечи местных чиновников, которые могут самостоятельно решать, нужен им карантин или нет. Я считаю, что карантин не нужен с точки зрения эпидобстановки», — пояснил эпидемиолог Игорь Гундаров.

Гундаров уверен, что пользы от нового карантина не будет. Эпидемия — это резкое увеличение заболеваемости, превышающее установленный допустимый порог. По мнению эпидемиолога, в России этот порог превышен не был.

Тем не менее рост числа заболевших многих пугает. СМИ публикуют пугающую статистику, в метро возобновили масочные рейды, а антисептики пропадают из аптек.

Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал свою обеспокоенность тем, что большинство несерьезно относится к росту заболевших.

«Эпидобстановка не может быть нормальной, когда заболевших с каждым днем все больше и больше. Роспотребнадзор пишет, что меры контроля над пандемией нужно усилить. Я считаю, что этими вопросами занимаются знающие люди, и они могут прогнозировать, чем закончится очередная вспышка. На кону стоит наше здоровье, и если вам рекомендуют поработать из дома, поменьше пользоваться общественным транспортом, то стоит прислушаться. Я считаю, что если карантин введут, то это будет необходимостью, а не вольностью», — рассказал вирусолог.

В новом интервью мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пока никто не объявлял тотальный карантин, и он надеется, что удастся замедлить рост количества заболевших стандартными ограничительными мерами.