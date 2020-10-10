Номерок или жизнь: женская драка за место в очереди к терапевту попала на видео

Потасовка, в ходе которой одна дама положила другую на лопатки, произошла в Кимовске Тульской области: из-за болезни двух врачей пациенты устроили «бардак».

Хотя многие чиновники и отрицают приход второй волны коронавируса, рядовые россияне уже сталкиваются с нешуточными проблемами из-за роста заболеваемости. Например, в поликлинике города Кимовска Тульской области образовалось такое столпотворение из желающих попасть на прием, что две женщины даже устроили драку прямо в очереди. Их потасовка, выглядевшая весьма эффектно, попала на видео.

Одна из участниц конфликта с силой толкнула другую, так что та упала на пол. Остальные пациенты взволновались и хотели вызвать полицию. «Хватит, перестань, ты где находишься-то?!» — пыталась урезонить агрессивную женщину сидящая в очереди старушка (спустив для этого защитную маску под подбородок). «В бардаке мы находимся», — ответил ей кто-то за кадром.

Сотрудники медицинского учреждения сумели сами урегулировать ситуацию.

Причина этой истории, случившейся 7 октября, печальна: на работу не вышли сразу два терапевта — заболели, а люди во что бы то ни стало хотели попасть на прием, поэтому начали «перестраиваться» в очереди к другим врачам. Многие из них, как пояснили в тульском областном министерстве здравоохранения, к тому же явились в поликлинику без предварительной записи.

«В связи с этим около 10 утра людей начал принимать заместитель главного врача по лечебной работе. После этого очередь удалось ликвидировать», — рассказали в региональном ведомстве.

Руководство поликлиники особо подчеркнуло, что прием пациентов производился с соблюдением всех мер безопасности (у здания им измеряли температуру и тех, у кого она была повышена, направляли к отдельному входу, чтобы они больше не контактировали с другими людьми).

Но видео с дракой обрисовывает несколько иную картину: в коридоре, где собралась очередь, лишь единицы были в правильно надетых масках, у большинства они либо спущены с носа и закрывают только рот, либо, как у возмущавшейся старушки, находятся под подбородком, либо отсутствуют вовсе.

Очереди в поликлиниках и до коронавирусных времен были ареной, где бушевали нешуточные страсти и шли в ход кулаки. В 2014 году в Москве одни пациенты забили другого насмерть. Шестидесятилетний мужчина, вступив в конфликт с другими людьми в очереди, неудачно упал, когда его ударили, и получил смертельную черепно-мозговую травму. Он скончался, не приходя в сознание. Молодой мужчина, который ударил пенсионера кулаком в лицо, впоследствии был задержан. Он утверждал, что напал на пожилого пациента, потому что заступался за свою знакомую, которая стояла в очереди к окну регистратуры.