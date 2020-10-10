В российских регионах начали закрывать на карантин детские сады

На сегодняшний день ситуация с посещением детских садов в РФ почти такая же, как и с посещением школ с конца сентября. Как уверяют чиновники нет в планах массового закрытия дошкольных учреждений, но из-за появления очагов инфицирования приходится закрывать группы или целые сады.Будут ли закрывать в октябре детские сады на карантинЧтобы понять ситуацию, нужно посмотреть актуальные региональные новости на эту тему. К примеру, в Курганской области закрыто 3 сада, в Волгоградской области – 16, в Липецкой – 2, в Ивановской – 7.Это лишь небольшая часть сводок о переводе на карантин садов. На утро 09.10.20 г. в РФ выявлено больше всего случаев инфицирования за все время пандемии. 12 126 заболевших за минувшие сутки. Это огромная цифра и не стоит удивляться, если в ближайшее время будут закрыты еще школы и сады.Непонятно почему в таких условиях бездействует правительство, ведь весной, при меньшем количестве зараженных были закрыты все образовательные учреждения, а сейчас этого нет даже в планах.

Даже если у российских властей и есть планы закрыть на карантин все учреждения образовательного типа, то ни один чиновник в этом не сознается, чтобы не будоражить раньше времени родителей.Закрытие школ и детских садов произойдёт только после того, как губернатор той или иной области официально объявит карантин, или это сделает президент, и карантин будет распространяться на все без исключения субъекты федерации. В таком случае вновь будет введена всеобщая изоляция, режим электронных пропусков и остальные «прелести», которые граждане испытали на себе весной и в начале лета.Несмотря на то, что показатели заболеваемости в РФ растут с геометрической прогрессией, и выявленных случаев намного больше чем весной, а аналитики прогнозируют суточный прирост заболеваний на уровне 22 тысяч, карантин вводить по стране президент не собирается. Власти ждут, когда ситуация начнет выходить из-под контроля, хотя она уже явно из-под него вышла, и исправить ситуацию становится с каждым днем все сложнее.