Десятки детсадовцев в Махачкале слегли с кишечной инфекцией. Заведено уголовное дело

По последним данным, госпитализированы 42 ребенка, но некоторые из них вообще не посещали детские сады, а другие ходили в разные дошкольные учреждения.

В больницы Махачкалы госпитализированы 42 детсадовца, у которых появились симптомы пищевого отравления. Состояние у всех — средней степени тяжести, тяжелых больных среди малышей нет, угроза жизни отсутствует. Возбуждено уголовное дело, источник инфекции устанавливается.

В пресс-службе администрации дагестанской столицы уточнили, что у всех госпитализированных симптомы схожие — боль в животе, тошнота и повышенная температура. Дети находятся в двух больницах, ситуацию держит на контроле глава дагестанского министерства здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов. По поручению недавно назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана Сергея Меликова министр лично выехал в больницу, куда положили пострадавших детей.

«Все анализы взяты. Ждем результатов», — заявили в мэрии Махачкалы. Симптомы, проявившиеся у детей, напоминают сальмонеллез, основной причиной распространения которого является нарушение правил хранения и приготовления пищи.

Дагестанский Минздрав передает, что в Махачкале из-за кишечной инфекции «в инфекционный стационар поступили 36 детей из дошкольных образовательных учреждений, четыре школьника, а также два ребенка, не посещающих детский сад».

Прием ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек

В детские сады и школы, воспитанники которых госпитализированы, направлены эпидемиологи и инфекционисты для проведения проверок и выявления источников заражения детей. Туда же выехали врачи, которые осмотрят остальных несовершеннолетних на предмет возможного заражения той же инфекцией.

Следственное управление СКР по Дагестану, основываясь на сообщениях СМИ о массовой госпитализации детсадовцев, возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи ведут допросы персонала, работающего в столовых дошкольных учреждений, в которых заболели малыши, а также других сотрудников. Ход расследования взят «под особый контроль», заверили в ведомстве.

Напомним, как раз сейчас продолжают устанавливать причину госпитализации школьников, которые почувствовали себя плохо на торжественной линейке в Великих Луках Псковской области. Некоторые потеряли сознание, двоих даже положили в реанимацию. На данный момент состояние всех детей удовлетворительное.

Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что в анализах пострадавших детей не выявлено никаких отравляющих веществ, алкоголя и никотина. Великолукские власти и вовсе списали случившееся на «стечение обстоятельств». Глава управления образования города Татьяна Лозницкая предположила, что из-за «торжественности момента» школьники переволновались, а жаркая погода усугубила ситуацию.

Очевидные проблемы, как выяснил Роспотребнадзор, возникли в школах с реализацией президентского поручения по обеспечению детей горячим питанием. Проверка выявила целый ряд нарушений. «Сообщения об отравлениях в разных регионах страны напоминают фронтовые сводки», — пишут по этому поводу краснодарские СМИ.

Например, в Новгородской области СКР завел уголовное дело после того, как 131 ученик общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза А.И. Горева слег с симптомами инфекционного заболевания, напоминающего ОРВИ вкупе с рвотой и поносом. Официально при этом власти подтвердили только 39 случаев заболевания среди детей, две госпитализации, а также два заражения у сотрудников пищеблока.