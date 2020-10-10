Эксперты назвали экономическую ситуацию в России стабильной

На данный момент экономическую ситуацию в стране эксперты оценивают, как достаточно стабильную. Эксперты Высшей школы экономики утверждают, что государство обладает всем необходимым, чтобы выполнять свои собственные обязательства.Возможен ли в России дефолтЕсли взять для сравнения лето 1998 года, то в тот период финансовый сектор не имел возможности выплачивать не только внешний, но и внутренний долг из-за того, что было большое количество краткосрочных обязательств. 17 августа 1998 года было объявлено, что государство на 3 месяца прекращает выполнять свои обязательства перед нерезидентами, к которым относились сделки на срочном рынке, кредиты и залоговые операции.2020 года, также, как и 1998 стал для России кризисным, при этом речь идет и о снижении стоимости энергоносителей. Но складывающаяся в данный момент ситуация имеет кардинальные отличия от то, что сложилась 22 года назад. Согласно предоставленным экспертами ВШЭ документам, сегодня у России размер государственного долга относительно небольшой, кроме того Центральный банк обладает существенными резервами.

В начале 1998 года общий внешний долг России составлял 182,9 млрд долларов, при этом 147,8 млрд от общей суммы приходился непосредственно на государство. Согласно данным Центробанка Российской федерации внешний долг страны на 1 июля 2020 составляет лишь 65,5 млрд долларов, при этом общая задолженность находится на уровне 477,3 млрд.Еще одним ярким примером сравнения становится золотой запас страны. 7 августа 1998 года национальный финансовый регулятор мог похвастаться золотовалютным резервом в размере 17 млрд долларов, на аналогичную дату текущего года этот запас равен 600,7 млрд долларов. Аналитики ВШЭ единогласно пришли к заключению о том, что в ближайшее время России дефолт не грозит. В июне текущего года состоялось выступление Германа Грефа, являющегося руководителем Сбербанка. В своем заявлении он сравнил финансовый кризис, вызванный эпидемией коронавируса, с дефолтом, произошедшем в 1998 году. Банкир отметил, что несмотря на достаточное количество общих черт, экономика России в конце 2020 года упадет лишь на 4,2-4,5%. Однако, это будет возможным в том случае, если в страну не накроет вторая волна эпидемии.