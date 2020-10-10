Информация о кончине протоиерея Димитрия Смирнова опровергнута

Информация о кончине протоиерея Димитрия Смирнова не соответствует действительности, заявил глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов 9 октября.«Это не соответствует действительности. Я лично 10 минут назад разговаривал с отцом Димитрием», — заявил Лукьянов.Священник уточнил, что отец Димитрий тяжело переносит последствия коронавируса, но он борется с ними, и наблюдается положительная динамика.Лукьянов предположил, что слухи о смерти Смирнова могли появиться из-за того, что кто-то ошибочно принял отпевание в храме отца Димитрия одного из скончавшихся клириков за отпевание Смирнова.Сам почетный глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов воспринял с юмором слухи о своей смерти, которые появились сегодня в соцсетях.

«Сегодня много было домыслов о состоянии здоровья отца Димитрия Смирнова. Наконец удалось до него дозвониться. Он ждет в гости с бананом, шутит, поздоровался как «покойник Димитрий». Говорит, что бесовский мир лютует! А «если Бог за ны, то кто против»», — рассказал руководитель православного общества «Радонеж» Евгений Никифоров.Минувшей весной СМИ сообщали, что протоиерей Смирнов заразился коронавирусом. В конце сентября стало известно, что священник попал в реанимацию якобы с заболеванием головного мозга, его состояние здоровья ухудшилось.Димитрий Смирнов «прославился» в СМИ после ряда скандальных заявлений. Так, он назвал женщин, которые живут с мужчинами в гражданском браке, бесплатными проститутками. А весной, комментируя ситуацию с коронавирусом, он послал оставшихся без денег россиян «просить милостыньку».