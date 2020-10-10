Уголовную амнистию могут провести после завершения пандемии коронавируса

Ряд российских депутатов обратились к Владимиру Путину с просьбой проведения амнистирования. Даже если в этом году пройдет мероприятие по освобождению заключенных, но не раньше завершения эпидемии китайского вируса в стране.Амнистия по уголовным делам: последние новости 2020Текущее положение дел не может остаться незамеченным, следовательно, во всех сферах действуют определенные правила. Отразилось это и на амнистии. Многие ждали, что президент о ней объявит к юбилейному Дню Победы. Все пошло не по плану и даже знаменательный День Победы был перенесен сначала на сентябрь, а теперь на конец июня.СПЧ не оставляют попытки добиться амнистирования, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию на территории Российской Федерации. Представители Совета считают, что как только эпидемия отступит, необходимо сразу же объявить амнистию.

Тем более что освобождение осужденных было запланировано на этот год. Некоторые проекты амнистирования представлены были Советом российскому президенту. Соответствующие законодательные проекты были внесены в Думу. Последняя амнистия состоялась 5 лет тому назад.Совет по правам человека предложил перенести дату амнистии на день окончания Второй мировой войны – 3 сентября. Первый месяц осени давно наступил, но об амнистии так никто и не объявил. Данное предложение до сих пор находится на рассмотрении депутатов и теперь уже вряд ли будет одобрено.По данным ФСИН, сегодня в российских тюрьмах находится около полумиллиона человек, которые совершили преступления легкой тяжести. Если амнистию провели бы в этом году, то часть из них вышла на свободу досрочно. По приблизительным данным, освободить могли бы 15 тысяч осужденных. К ним относятся:• Оказавшиеся впервые за решеткой;• Совершившие преступление небольшой тяжести;• Лица, имеющие малолетних детей.Состоится ли в этом или перенесут на следующий год уголовную амнистию неизвестно. Окончательное решение в соответствии с Конституцией РФ примет Государственная дума.