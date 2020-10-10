У волинському місті 5 шкіл і садочок пішли на дочасні «коронавірусні» канікули. ВІДЕО

У навчальних закладах Володимира-Волинського почалися передчасні канікули, які допоможуть запобігти поширенню коронавірусної інфекції серед дітей і вчителів.

Про це розповів Суспільному завідувач місцевого лабораторного центру Валерій Онищук.

За останню добу у Володимирі-Волинському районі лабораторно підтвердили 29 випадків коронавірусної інфекції. 19 з них у районному центрі. Для міста це найбільша кількість недужих за добу від початку пандемії. Епідеміолог каже: у навчальних закладах вірус шириться швидко.

«Основна причина даного захворювання — закрите середовище, в нас немає класів більше як 50 кв.м. Висота стелі 2.70 от вам і вся кубатура, а в класі знаходиться від 25 до 30 дітей», — розповів Валерій Онищук.

Канікули у місті влаштували з 9 жовтня. Попередньо, триватимуть вони до 19 жовтня. Нагадаємо, рішення про дочасні осінні канікули освітяни Володимира-Волинського ухвалили через стрімке збільшення кількості недужих на коронавірус педагогів та школярів. На дистанційну форму навчання школи не перейшли, бо чимало педагогів нині на лікарняному і навчати учнів нікому.

Нині навчальні заклади, у яких лабораторно підтвердили випадки COVID-19 дезінфікують.

На дочасних канікулах нині п’ять шкіл та один дитячий садок. Якщо епідемічна ситуація у Володимирі-Волинському стабілізується, діти повернуться до навчання 19 жовтня, розповів начальник міського управління освіти В’ячеслав Петрук.

За даними головної санітарної лікарки області Наталії Янко, Володимир-Волинський у трійці лідерів по поширенню інфекції у навчальних закладах Волині. Станом на 9 жовтня в області продовжують хворіти понад 120 працівників шкіл та понад 45 школярів. За останню добу зареєстровано 18 випадків захворювань серед персоналу шкіл та 4 – серед учнів. На самоізоляції перебувають понад 6 300 учнів, понад 600 осіб з-поміж персоналу.