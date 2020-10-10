Суд отправил под арест первого зампреда «Траста»

Отправить под арест до 30 ноября. Такое решение вынес сегодня Пресненский суд Москвы в отношении заместителя президента — председателя правления, главного исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Сторона защиты планирует подать апелляцию на решение суда, передает «Интерфакс».

В банке такой вердикт назвали неприятным событием.

«Для банка непрофильных активов это крайне неожиданное и неприятное событие. Уверены, что Михаил, оставшись на свободе, оказал бы следствию полное содействие. Поэтому считаем, что суд избрал избыточную меру пресечения», — сообщил представитель «Траста».

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Хабарова допрашивают по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.